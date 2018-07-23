Türk Hava Yolları (THY), son günlerde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden bazı kişilere gönderilen 'Turkish Airlines 85'inci yıldönümünü kutlamak için 2 bedava bilet veriyor. Az önce 2 bedava bilet aldım' şeklindeki mesajlar için uyardı. THY'den yapılan yazılı açıklamada, "Ödül bilet bilgisi içeren sahte mesaj yayıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi sahte mesajlarla gelen linkleri açmadan ilgili mesajı silmenizi gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.
THY’den sahte bilet uyarısı
Etiketler: THY , Turkish Airlines
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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