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’den sahte bilet uyarısı

THY’den sahte bilet uyarısı
Türk Hava Yolları (), son günlerde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden bazı kişilere gönderilen ' 85'inci yıldönümünü kutlamak için 2 bedava bilet veriyor. Az önce 2 bedava bilet aldım' şeklindeki mesajlar için uyardı. THY'den yapılan yazılı açıklamada, "Ödül bilet bilgisi içeren sahte mesaj yayıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi sahte mesajlarla gelen linkleri açmadan ilgili mesajı silmenizi gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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