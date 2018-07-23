Piyasaların önünde olacağız

G 20 Toplantısı için Arjantin'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomik programın çerçevesi, yeni iletişim stratejisi ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, gazetecilere, "Piyasalarla kavga ederek değil, 'kazan-kazan' ilişkisine dayalı güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Piyasa dinamikleri uyumlu, reel iktisadi hayatın gerçekleriyle uyuşan bir şekilde, küresel finansal sistemle koordineli yol alacağız. Piyasanın gerisinde olmayacağız, piyasanın önünde olacağız" dedi. Yeni dönemin anahtarını "Uyum, uyum, uyum" olarak tanımlayan Albayrak, piyasalardan vatandaşa geniş bir çevrenin merak ettiği konularda şu mesajları verdi:
● EYLÜL'E kadar "Yeni programı" paylaşacağız.
● BUGÜNE kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir program bu.
● HIZLI, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini hem kamu hem özel tüm paydaşlarla uygulayacağız.
● TÜRKİYE, güçlü stratejik plan çerçevesinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek.
● TÜM süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında.
● GÜNLÜK yaşayan, "sabah öyle oldu, öğlen böyle", anlık gelişmelere takılan bir yaklaşım görmeyeceksiniz.
● GÜÇLÜ adımlarla enflasyonda hissedilir iyileşmeyi sağlayacağız.
● FİYAT istikrarı ve büyüme birbirine alternatifi değil.
● HEM vergi ayağında hem de gelir ayağında yeni dönemde performansa dayalı bir dönüşüm olacak.
● AYAKLARI yere sağlam basan, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendi hedefliyoruz.
OKAN MÜDERRİSOĞLU/BUENOS AİRES
● EYLÜL'E kadar "Yeni programı" paylaşacağız.
● BUGÜNE kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir program bu.
● HIZLI, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini hem kamu hem özel tüm paydaşlarla uygulayacağız.
● TÜRKİYE, güçlü stratejik plan çerçevesinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek.
● TÜM süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında.
● GÜNLÜK yaşayan, "sabah öyle oldu, öğlen böyle", anlık gelişmelere takılan bir yaklaşım görmeyeceksiniz.
● GÜÇLÜ adımlarla enflasyonda hissedilir iyileşmeyi sağlayacağız.
● FİYAT istikrarı ve büyüme birbirine alternatifi değil.
● HEM vergi ayağında hem de gelir ayağında yeni dönemde performansa dayalı bir dönüşüm olacak.
● AYAKLARI yere sağlam basan, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendi hedefliyoruz.
OKAN MÜDERRİSOĞLU/BUENOS AİRES
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