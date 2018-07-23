Türkiye ve dünya pazarlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen Hürjet Projesi için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Temmuz 2017'de başlatılan proje, bundan sonra daha güçlü desteklenecek. Hürjet'in ilk uçuşunun 2022'de, ilk teslimatın ise 2025'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hürjet'te milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına öncelik verilecek.
Hürjet’e güçlü destek
Etiketler: Savunma Sanayii , Türkiye , HÜRJET
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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