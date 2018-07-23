Yol Durumu
  1. 4 ayda 800 bin İranlı turist geldi
  2. Piyasaların önünde olacağız

’e güçlü destek

Hürjet’e güçlü destek
Türkiye ve dünya pazarlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen Hürjet Projesi için Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Temmuz 2017'de başlatılan proje, bundan sonra daha güçlü desteklenecek. 'in ilk uçuşunun 2022'de, ilk teslimatın ise 2025'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hürjet'te milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına öncelik verilecek.
Etiketler: , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ