Bu yılın ilk yarısında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya hizmet veren Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında geçen senenin aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93'lük yolcu artışı meydana geldi. Böylece, İstanbul'daki iki havalimanında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik yolcu artışı yaşandı. Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk yarısında iç hatlarda 9 milyon 448 bin 289, dış hatlarda 23 milyon 109 bin 982 olmak üzere toplam 32 milyon 558 bin 271 yolcuya ev sahipliği yaptı.
Havalimanlarının yolcu sayısı arttı
Etiketler: Sabiha Gökçen , Atatürk Havalimanı , İstanbul
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.