Yol Durumu
  1. Dar gelirli vatandaşa 25 milyar lira destek

Havalimanlarının yolcu sayısı arttı

Havalimanlarının yolcu sayısı arttı
Bu yılın ilk yarısında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya hizmet veren Atatürk ve havalimanlarında geçen senenin aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93'lük yolcu artışı meydana geldi. Böylece, 'daki iki havalimanında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik yolcu artışı yaşandı. , bu yılın ilk yarısında iç hatlarda 9 milyon 448 bin 289, dış hatlarda 23 milyon 109 bin 982 olmak üzere toplam 32 milyon 558 bin 271 yolcuya ev sahipliği yaptı.
Etiketler: , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ