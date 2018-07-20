Yol Durumu
  1. İŞKUR'dan gençlere 10 bin lira yardım!

Bakan ilk ziyaret için Arjantin'e gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinden ayrılarak yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen , ekonominin patronu olarak ilk yurt dışı ziyaretini G-20 zirvesi için Arjantin'e yapacak.

Bakan Albayrak ilk ziyaret için Arjantine gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı bakanlığa geldikten sonraki ilk gezisini G-20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e yapacak.

BUGÜN ARJANTİN'E GİDECEK

Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires'e gidecek. Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Yayınlanan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) G-20 değerlendirme raporunda, zirvenin gündemine ilişkin ipuçları yer aldı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle doların güçlendiğine işaret edilen raporda, "Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar" değerlendirmesi yapıldı. Zirvede İran'a yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Etiketler:
  • 20 Temmuz 2018, Cuma 10:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR