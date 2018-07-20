İhracatta yükseliş sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatta şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız.(Temmuz ihracat rakamı) Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak. (Temmuz ihracat rakamı) Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak. Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek. Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız." dedi.