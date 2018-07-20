Bedelli askerlik koşullarının netleşmesi merakla beklenirken, Türkiye Bankalar Birliği yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi sonrası oluşacak bedelli askerlik banka kredisiyle ilgili bir açıklamada bulundu. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, hazırlıkların tamamlandığını ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla kredi ürününün uygulamaya alınacağını belirtti.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşması beklenmektedir. Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir.

"CAZİP KOŞULLARLA UYGULAMAYA ALACAĞIZ"

Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız

Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır.

Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan 'bedelli askerlik' düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek.

Yaş sınırı ve ücretin belli olduğu bedelli askerlikte tartışılan konuların başında 28 gün şartı geliyor.