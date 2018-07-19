Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 19 Temmuz 2018'de de yükseliyor mu? 19 Temmuz Perşembe çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 19.7.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,35 liradan alınırken, 189,40 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,48 liradan alınırken 310,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,06'den alınırken 620,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1243,00 liradan alınıp 1261,00 liradan alıcı buluyor.