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ve ne kadar? (19 Temmuz 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde 4,98'i görerek rekor kıran da son durum ne? Dolar fiyatları ne durumda? kaç liradan işlem görüyor? Euroda son durum ne? İşte dolar ve euro hakkındaki son gelişmeler...

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8070 liradan, 5,5980 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8050 liradan alınan dolar, 4,8070 liradan satılıyor. 5,5960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5980 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8180 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6060 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.15 itibariyle dolar 4,80'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 09.15 itibariyle euro 5,60'tan işlem görüyor.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 09:24
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