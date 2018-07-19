Emlak Konut’un dümenine Hakan Gedikli geçti

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasından sonra, şirketin yeni yönetimi belli oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli, yeni Genel Müdür olarak atandı. Harita mühendisi Hakan Gedikli, Emlak Konut GYO'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Emlak Planlama Daire Başkan ve Planlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
BELEDİYE KÖKENLİ
1975 Trabzon doğumlu olan Hakan Gedikli, 1994 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nden, 2000 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrameti Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev alan Gedikli; 2006-2018 arasında Emlak Konut GYO'da sırasıyla, Etüd Proje Müdürü, Emlak ve Planlama Müdürü, Emlak ve Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
BELEDİYE KÖKENLİ
1975 Trabzon doğumlu olan Hakan Gedikli, 1994 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nden, 2000 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrameti Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev alan Gedikli; 2006-2018 arasında Emlak Konut GYO'da sırasıyla, Etüd Proje Müdürü, Emlak ve Planlama Müdürü, Emlak ve Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
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