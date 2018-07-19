Adana'da 'Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' projesi kapsamında yarışmaya katılıp Türkiye birinciliği alarak lavanta yetiştiriciliğine başlayan Yeliz Tok, 5 dönümlük arazisinde hasada başladı. Hedefinin yurt dışı pazarı olduğunu belirten Tok, isim patentini aldıktan sonra büyük firmalara lavanta yağı satacağını, lavantayı şimdilik sabun, kolonya, mum, hediyelik eşya satışı yaparak değerlendirdiğini söyledi.
İş kadını oldu ihracatı hedefledi
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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