Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2018 yılı Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artmıştır. Arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 6,0 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalmıştır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2018 Mayıs ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. 2018 yılı Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttığını kaydeden Varank, "Arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 6,0 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalmıştır.
"SANAYİ BÜYÜMESİNE DESTEK OLMAKTADIR"
Sanayi üretimi Mayıs ayında da piyasa beklentilerini aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür. Sanayi üretimi 20 aydır aralıksız büyümektedir. Bu veriler, yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir. Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır.
TÜRKİYE BİR YIL İÇİNDE 852 BİN YENİ İSTİHDAM ÜRETTİ
İhraç ettiğimiz malların yüzde 94'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır. Ayrıca turizm sektöründeki canlanma sanayi sektörünün önümüzdeki dönemde hızlanmasına yardımcı olacaktır. Sanayi üretimindeki büyüme, istihdamda da kendini göstermektedir. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur.
Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi ve koordinasyonun etkin olmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yapısıyla girişimciliği, AR-GE'yi ve yatırımları yoğun bir şekilde destekleyerek üretimde katma değeri artıracak, ayrıca cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacaktır. Bakanlığımız ülkemizin hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2018 Mayıs ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. 2018 yılı Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttığını kaydeden Varank, "Arındırılmamış endekste de yıllık bazda yüzde 6,0 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalmıştır.
"SANAYİ BÜYÜMESİNE DESTEK OLMAKTADIR"
Sanayi üretimi Mayıs ayında da piyasa beklentilerini aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür. Sanayi üretimi 20 aydır aralıksız büyümektedir. Bu veriler, yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir. Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır.
TÜRKİYE BİR YIL İÇİNDE 852 BİN YENİ İSTİHDAM ÜRETTİ
İhraç ettiğimiz malların yüzde 94'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır. Ayrıca turizm sektöründeki canlanma sanayi sektörünün önümüzdeki dönemde hızlanmasına yardımcı olacaktır. Sanayi üretimindeki büyüme, istihdamda da kendini göstermektedir. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur.
Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi ve koordinasyonun etkin olmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yapısıyla girişimciliği, AR-GE'yi ve yatırımları yoğun bir şekilde destekleyerek üretimde katma değeri artıracak, ayrıca cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacaktır. Bakanlığımız ülkemizin hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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