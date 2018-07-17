Bakan Albayrak'tan vergi borçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır." diye konuştu.

"BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında maliye politikalarımızın enflasyonla mücadeleye katkı vererek de dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik" ifadesini kullandı.

"YENİ BİR YAPILANDIRMA PLANIMIZ YOK"

"Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür" diyen Albayrak şunları kaydetti:

"Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir. Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkânlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim."