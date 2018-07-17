Dünyanın önemli finans şirketlerinden olan UBS, 2018 'Fiyatlar ve Kazançlar' raporunu açıkladı. 128 mal ve hizmet ile bunların tüketiminin araştırıldığı rapora göre, dünyanın en pahalı şehri İsviçre'nin Zürih kenti olurken, Cenevre ikinci, Oslo ise üçüncü sırada yer aldı. Referans şehir olan New York'un endeksinin 100 olarak alındığı listede İstanbul 52.7 puanla 67'nci sırada yer aldı.
İstanbul en pahalı 67. şehir oldu
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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