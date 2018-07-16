İşsizlik maaşının şartları var

İşsizlik sigortasına hak kazanmadığımı öğrendim. Şirket bana birkaç dosyaya imza attırmıştı. Şimdi de işten attılar. İşsizlik maaşı almak için ne yapmalıyım?
İŞSİZLİK sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; - İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, - İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve - Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İŞKUR müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
AİLE KONUTU NASIL SATILIR?
Yaklaşık 4 yıl önce eşimle ortak aldığımız daireye aile şerhi koyduk. Şimdi evi satmak zorundayım eşim bu konuda rıza göstermiyor. Evi satabilir miyim?
AİLE konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.
BAKICIDAN ZARARI İSTEYİN
Oğlumun bakıcısı yabancı. Bakıcının çalışma izninin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi benim de suçlu olduğum ve ceza almam söz konusu. Ne yapmalıyım? Dava açarsam kime ve nasıl açmalıyım?
BURADA kamuya karşı sorumluluk tarafınızdadır. Davanızı ancak bakıcınıza yöneltebilir, onun bu haksız eylemi nedeniyle ödemek zorunda kaldığınız zararın teminini talep edebilirsiniz. Ayrıca ilgili çalışan konusunda suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
İŞSİZLİK sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; - İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, - İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve - Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İŞKUR müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
AİLE KONUTU NASIL SATILIR?
Yaklaşık 4 yıl önce eşimle ortak aldığımız daireye aile şerhi koyduk. Şimdi evi satmak zorundayım eşim bu konuda rıza göstermiyor. Evi satabilir miyim?
AİLE konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.
BAKICIDAN ZARARI İSTEYİN
Oğlumun bakıcısı yabancı. Bakıcının çalışma izninin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi benim de suçlu olduğum ve ceza almam söz konusu. Ne yapmalıyım? Dava açarsam kime ve nasıl açmalıyım?
BURADA kamuya karşı sorumluluk tarafınızdadır. Davanızı ancak bakıcınıza yöneltebilir, onun bu haksız eylemi nedeniyle ödemek zorunda kaldığınız zararın teminini talep edebilirsiniz. Ayrıca ilgili çalışan konusunda suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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