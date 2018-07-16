Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımın, 2018 yılı son etabı başlıyor. 200 bin işyerinde, 45 yaş altı çalışan 4.5 milyon kişi, ağustosun ilk haftasında işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek. Çalışanların maaşlarından, prime esas kazancın yüzde 3'ü kesilerek, yine işverenleri tarafından emeklilik şirketlerine aktarılacak.
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