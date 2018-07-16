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Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Temmuz ayı itibariyle 10-49 çalışanı arasında işçisi olan iş yerlerinde çalışan 45 yaşın altındaki 4,5 milyon kişi otomatik BES sistemine dahil edilecek. Çalışanı sisteme sokmayan ya da eksik sokan işveren ise yüklü miktarda ceza ödeyecek.

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımın, 2018 yılı son etabı başlıyor. 200 bin işyerinde, 45 yaş altı çalışan 4.5 milyon kişi, ağustosun ilk haftasında işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek. Çalışanların maaşlarından, prime esas kazancın yüzde 3'ü kesilerek, yine işverenleri tarafından emeklilik şirketlerine aktarılacak.

  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 08:09
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