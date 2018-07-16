Erken maaş fırsatı

Yıl ve yaş şartlarını tamamlamış ancak prim borcu ya da dondurulan sigorta süresi nedeniyle emekli olamayanlar torba yasa ile muradına erdi. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar yapılandırma ile bu imkana kavuştu. Emeklilik için dondurulan sigorta süresine ihtiyacı olanlar da bu süreleri yapılandırma kapsamında daha az ödemeyle ihya etme fırsatı yakaladı.
ÖDEME EMEKLİ AYLIĞIYLA
31 Temmuz'a kadar SGK'ya başvuranlar yasayla gelen imkanları kullanabilecek. Ayrıca SGK, nakit sıkıntısı çekenlere de ödeme için kredi yolunu açtı. Yapılandırma kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek veya dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılar, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanabilecek. İmzalanan protokol kapsamında sigortalılar bankadan aylık yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. İmkandan yararlanmak isteyenler, öncelikle prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl-Merkez Müdürlüklerine yapacak. Ardından da kurumdan alacakları borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Kredinin geri ödemeleri ise emekli maaşıyla yapılacak. İşte kredi imkanından yararlanabilecek kişiler: "Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, Bağ-Kur prim borcunu ödemesi durumunda SSK'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak kişiler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda aylık bağlanabilecek kişiler."
ÖDEME EMEKLİ AYLIĞIYLA
31 Temmuz'a kadar SGK'ya başvuranlar yasayla gelen imkanları kullanabilecek. Ayrıca SGK, nakit sıkıntısı çekenlere de ödeme için kredi yolunu açtı. Yapılandırma kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek veya dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılar, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanabilecek. İmzalanan protokol kapsamında sigortalılar bankadan aylık yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. İmkandan yararlanmak isteyenler, öncelikle prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl-Merkez Müdürlüklerine yapacak. Ardından da kurumdan alacakları borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Kredinin geri ödemeleri ise emekli maaşıyla yapılacak. İşte kredi imkanından yararlanabilecek kişiler: "Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, Bağ-Kur prim borcunu ödemesi durumunda SSK'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak kişiler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda aylık bağlanabilecek kişiler."
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