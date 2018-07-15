65 yaş aylığı alan 581 bin kişi, torba yasa ile ekstra zam elde etti. Aylığın tutarı Haziran'da ay 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da bu ay olacak. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. İlk 6 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 8.67 olarak açıklandı. Buna göre yaşlılık aylığı 543 lira 35 kuruşa yükselecek. 3 ayda bir verilen yaşlılık aylığında Eylül ayı itibariyle ödeme sistemi de değişecek. Bu maaş normalde 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeme yapılıyor. Eylül itibariyle bu maaş aylık olarak ödenecek. Yani muhtaç yaşlılar her ay 543 lira 35 kuruş alacak, maaş için 3 ay beklemeyecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor.
Yaşlıya her ay 543 lira
65 yaş aylığı alanlara ikinci zam bu ay verilecek. Tahminlere göre aylık tutar 533 liraya yükselecek. Eylül’den itibaren de ödemeler 3 aylık değil aylık olarak yapılmaya başlanacak
Etiketler: zam , haziran , Yaşlı , 65 yaş maaşı
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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