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Taşeron işçinin mı belli oldu! İşte kadro sonrası alınacak maaş

Uzun bekleyişler sonra taşeron işçiler bu senenin Nisan ayında kadroya geçişleri tamamlandı. Kadroya geçişlerinden sonra merak edilen konuların başında maaşlarına oranları oldu. İşçi, emekli ve memurlarında zam alacağı Temmuz zammı ile birlikte alacakları maaşlarda netleşti. Kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar zam alacak?


Son dakika haber... Devlet işlerinde taşeron olarak senelerdir çalışan ve uzun zamandır kadroya geçmeyi bekleyen işçiler, kadro sonrası ilk zammını Temmuz maaşıyla birlikte alacak. Temmuz ayında sadece kadroya geçen taşeronlar değil, işçi, emekli ve memurlar da zam alacak. Peki taşerondan kadroya geçen işçiler ne kadar zam alacak? Maaşları ne kadar olacak?

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 18:39
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