Son dakika haber... Devlet işlerinde taşeron olarak senelerdir çalışan ve uzun zamandır kadroya geçmeyi bekleyen işçiler, kadro sonrası ilk zammını Temmuz maaşıyla birlikte alacak. Temmuz ayında sadece kadroya geçen taşeronlar değil, işçi, emekli ve memurlar da zam alacak. Peki taşerondan kadroya geçen işçiler ne kadar zam alacak? Maaşları ne kadar olacak?