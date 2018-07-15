Öğrenciye 4 bin 500 TL

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtı. 27 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan öğrencilere aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.
PARAYI ALMA ŞARTLARI
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı: "Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin en az 1 yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."
PARAYI ALMA ŞARTLARI
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı: "Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin en az 1 yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.