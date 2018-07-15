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Memura 3 bin 133 lira

farkıyla en düşük 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya yükseldi

Memura 3 bin 133 lira
Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisine Temmuz ayında yüzde 3.5 + 5.17, ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17 artış yansıtılacak. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.



ÜCRETLER BELLİ
'ndan yapılan açıklamada, Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörüldüğü bildirildi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde un yüzde 9.17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9.17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."
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