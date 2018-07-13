Yol Durumu
  1. Kuveyt’i ABD’ye bağladı

Erdoğan doların yükselişi i çözümü açıkladı

Başkan Erdoğan, ’de düzenlenen devlet ve hükümet başkanları zirvesinden dönerken yaptığı açıklamada kur baskısından kurtulmanın yolunun milli para ile ticaret yapmak olduğunu söyledi.

Erdoğan doların yükselişi için çözümü açıkladı

Başkan Erdoğan, 'de düzenlenen devlet ve hükümet başkanları zirvesi dönüşü uçaktagazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

ÇÖZÜM MİLLİ PARA İLE TİCARET

Erdoğan "Kur baskısı sadece i değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu ile konuştuk, kısmen başladık. ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alış verişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir.

O tabii ki tartışmasız. Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 13 Temmuz 2018, Cuma 00:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR