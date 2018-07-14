Prim borcu siliniyor

Kamuya olan borçlara sağlanan yapılandırma fırsatından yararlanmak için sona yaklaşıldı. 31 Temmuz'a kadar başvuranlar, borçlarını yapılandırmayla kolayca kapatacak. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, yapılandırmaya başvurarak temiz sayfa açtığı gibi, pek çok önemli imkandan da yararlanacak:
Borçların gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. Kredi imkanıyla şartları tamamlamış ancak borcu olan Bağ-Kur'lular emekli de olacak.
Borçların gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. Kredi imkanıyla şartları tamamlamış ancak borcu olan Bağ-Kur'lular emekli de olacak.
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