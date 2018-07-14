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Öncelik la mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, de ekonomide atılacak adımları açıkladı:

Öncelik enflasyonla mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, de ekonomide atılacak adımları açıkladı:

LA mücadele öncelikli hedefimiz olacak.
MALİYE politikası, dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak. Enflasyonla mücadeleye katkı verecek
BÜTÇE harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak.
VERGİ yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.
MALİYE politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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