Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'güçlü sosyal devlet vizyonu' yeni sistemle beraber her alanda kendini hissettirecek. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı yeni teşkilat yapısıyla sosyal dönüşüme ivme katacak. Yeni dönemde bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla belirlenecek esaslar kapsamında il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek. Bakanlık, hizmet alanlarıyla ilgili olarak belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile ortak proje yürütebilecek. Bugüne kadar dar gelirli kesime 240 milyar liranın üzerinde sosyal yardım ulaştıran hükümet yeni dönemde de koruma programlarını güçlendirecek. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 60 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirilecek.
Yoksula 60 milyon lira
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Sosyal Hizmetler , Cumhurbaşkanı , yeni dönem , sosyal yardım
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.