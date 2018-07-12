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Yoksula 60 milyon lira

Yoksula 60 milyon lira
Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'güçlü sosyal devlet vizyonu' yeni sistemle beraber her alanda kendini hissettirecek. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı yeni teşkilat yapısıyla sosyal dönüşüme ivme katacak. de bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla belirlenecek esaslar kapsamında il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek. Bakanlık, hizmet alanlarıyla ilgili olarak belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile ortak proje yürütebilecek. Bugüne kadar dar gelirli kesime 240 milyar liranın üzerinde ulaştıran hükümet yeni dönemde de koruma programlarını güçlendirecek. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 60 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirilecek.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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