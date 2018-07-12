KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına 5 bin proje başvurusu yapıldığını ve 4 bin 512'sinin değerlendirmeye alındığını belirterek, "Projesi kabul edilen KOBİ'ler 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon liralık destekten yararlanabilecek" dedi. İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı'nın, 20 Nisan'da ilan edildiğini hatırlatan Uzkurt, söz konusu programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB olarak toplam 700 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.
KOBİGEL’e proje yağdı
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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