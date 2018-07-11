Evlenene 15 bin lira

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısının üst oranı yüzde 20'den 25'e, azami tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme ile sistemde 5 yıl kalanlar 7 bin 500 liralık devlet katkısı alacak. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Bakanlık, sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek. Çeyiz hesabının ilk ödemesi 2019'da yapılacak. İki yılını dolduran uygulama kapsamında açılan çeyiz hesabı sayısı 25 bini aşarken, biriken para 40 milyon liraya yaklaştı.