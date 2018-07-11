Bağ-kur’lunun borcu siliniyor

Emeklinin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hükümet, birçok alanda imkanlar geliştiriyor. Bağ- Kur'lular yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulurken; sağlıktan, istihdam teşvikinden ve 5 puan indirimden yararlanabilecek. Şartları tamamlarsa emekli olabilecek.
FAİZSİZ HESAP
Prim borcu olan Bağ- Kur'lular ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. 31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borçla belirlenen katsayılar çarpılacak. Prim borçlarını, Temmuz sonuna kadar yapılandırmayanların borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Sonra istenirse süreler canlandırılabilecek.
ÜCRETSİZ HASTANE HİZMETİ GELİYOR
Sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Borcunu yapılandıranlar indirimden de yararlanabilecek.
FAİZSİZ HESAP
Prim borcu olan Bağ- Kur'lular ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. 31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borçla belirlenen katsayılar çarpılacak. Prim borçlarını, Temmuz sonuna kadar yapılandırmayanların borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Sonra istenirse süreler canlandırılabilecek.
ÜCRETSİZ HASTANE HİZMETİ GELİYOR
Sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Borcunu yapılandıranlar indirimden de yararlanabilecek.
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