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Öğrencıye müjdesi

Öğrencıye katkı payı müjdesi
2018-2019 eğitim-öğretim yılında katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı dünkü 'de yayımlandı. Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre öğrenci ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak ve cari hizmet maliyetinin 5 katını aşmamak, lisansüstü programlarda ise öğrenci katkı payının 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.
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