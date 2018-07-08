Memura 3 bin 133 tl

kamu görevlisi ve memuremeklisine Temmuz ayında, SSKve Bağ-Kur emeklilerineyüzde 9.17artış yansıtılacak.Böylece, aile yardımıödeneği dahil en düşükmemur maaşı 2 bin 893liradan 3 bin 133 liraya, endüşük memur emekli aylığıMaliye Bakanlığı'ndanyapılan açıklamada,Temmuz ayından geçerliolmak üzere kamugörevlileri ile memuremeklilerinin tamamınınaylık ve ücretlerindeöngörüldüğübildirildi. Bu yılın ilkaltı aylık dönemindeenflasyonun yüzde 9.17olarak gerçekleştiğinedikkat çekilen açıklamada,şunlar kaydedildi:"Gerçekleşen bu enflasyonoranından kaynaklı ilaveenflasyon farkıyla birliktekamu görevlileri ile memuremeklilerinin aylık veücretlerinde Temmuzayından geçerli olmaküzere toplamda yüzde 8.65oranında artış yapılmıştır.Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında iseoranında artışsağlanmıştır. Bu çerçevedeaile yardımı ödeneği dahil endüşük memur maaşı 2 bin893 liradan 3 bin 133 liraya,en düşük memur emekliaylığı bin 978 liradan 2 bin149 liraya yükselmiştir."