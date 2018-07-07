Memura 3’lü artış

Temmuz ayı ile birlikte memur maaşlarına 3 ayrı artış yansıtılacak. Maaşlarına yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşecek.
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Aile yardımları Temmuz itibariyle yüzde 3.5+5.17 olarak artırıldı. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği Temmuz zammı ile Ocak 2019'a kadar 369 lira 63 kuruşa yükseldi. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 231 lira 64 kuruş ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28, 6 yaş üstü için 27,14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231 lira 64 kuruştan 251 lira 68 kuruşa yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54 lira 28 kuruştan 58 lira 98 kuruşa, 6 yaş üstü için 27 lira 14 kuruştan 29 lira 49 kuruşa ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340 lira 20 kuruş ödenirken; bu tutar 369 lira 63 kuruşa liraya çıktı.
EKSTRA ZAM
Aile yardımları Temmuz itibariyle yüzde 3.5+5.17 olarak artırıldı. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği Temmuz zammı ile Ocak 2019'a kadar 369 lira 63 kuruşa yükseldi. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 231 lira 64 kuruş ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28, 6 yaş üstü için 27,14 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231 lira 64 kuruştan 251 lira 68 kuruşa yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54 lira 28 kuruştan 58 lira 98 kuruşa, 6 yaş üstü için 27 lira 14 kuruştan 29 lira 49 kuruşa ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340 lira 20 kuruş ödenirken; bu tutar 369 lira 63 kuruşa liraya çıktı.
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