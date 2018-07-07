İstihdamda 2 yıllık teşvik hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'artı 2 istihdam' çağrısı teşviklerle desteklenmeye devam ediyor. İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için bir yıl yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin ayrıntıları netleşti. Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğine göre, özel sektöre 1 Ocak 2018 itibariyle 2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacak. Bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlarla engelli sigortalılar için 18 ay olacak. Maliye tebliğine göre gelir vergisi stopajından yararlanılması için sigortalının İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olması zorunluluğu bulunuyor. Sigortalının işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde, toplam 10 günden fazla SGK'ya bildirilmemiş olması, isteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmaması gerekecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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