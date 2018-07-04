Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30 Haziran'da gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İsmail Gülle, görevi Mehmet Büyükekşi'den devraldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan İsmail Gülle, ihracatçıların karşılaştığı sorunları bildiklerini belirterek, "Bu yükü tek değil ihracatçılarla taşımak üzere devraldım. Bu ülkenin kişi başı geliri artacak, zenginleşecek ve yeni rekorlar kıracaksak bunu ihracatçılar yapacak" dedi. Büyükekşi ise "TİM siyasi bir görüşe ait kurum değildir. Burası sektörel, mesleki ve ihracatçıların çıkarlarını sağlayan bir kurumdur. Cari açığın ve yükselen enflasyonun panzehiri ihracat ve turizmdir" diye konuştu.
TİM’de İsmail Gülle dönemi
Etiketler: İsmail Gülle , TİM
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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