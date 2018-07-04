Yol Durumu
  1. TİM’de İsmail Gülle dönemi

Bir işçi aynı anda iki yerde çalışabilir mi?

Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Bir işçi aynı anda iki yerde çalışabilir mi?

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? 5...643835 Nolu SMS

Etiketler: ,
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 08:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar