Soğan yaktı

Seçimden 15 gün önce, stokçuların manipülatif operasyonu sonucu başlayan fiyat artışları ile gündeme oturan patates ve soğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına da damga vurdu. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran'da yüzde 2.61 artarken, yıllık enflasyon da yüzde 15.39'a yükseldi. Yükselişte gıda fiyatları etkili old. TÜFE'de Haziran'da bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda yaşandı. Kuru soğanı, yüzde 63.34 ile patates, yüzde 57.72 ile havuç izledi. Haziran'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57.28 ile sivri biber, yüzde 50.23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6.66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6.31 ile kadın gömleği, yüzde 4.87 ile kadın ceketi, yüzde 4.15 ile kolonya izledi.
GIDA FİYATLARI ETKİLEDİ
GIDA FİYATLARI ETKİLEDİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.