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Soğan yaktı

Haziran’da yüzde 2.61 artarken, yıllık yüzde 15.39 çıktı. Gıda, oranı yükseltirken soğan şampiyon oldu

Soğan yaktı
Seçimden 15 gün önce, stokçuların manipülatif operasyonu sonucu başlayan fiyat artışları ile gündeme oturan patates ve soğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun () açıkladığı rakamlarına da damga vurdu. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi () Haziran'da yüzde 2.61 artarken, yıllık enflasyon da yüzde 15.39'a yükseldi. Yükselişte gıda fiyatları etkili old. TÜFE'de Haziran'da bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda yaşandı. Kuru soğanı, yüzde 63.34 ile patates, yüzde 57.72 ile havuç izledi. Haziran'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57.28 ile sivri biber, yüzde 50.23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6.66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6.31 ile kadın gömleği, yüzde 4.87 ile kadın ceketi, yüzde 4.15 ile kolonya izledi.


GIDA FİYATLARI ETKİLEDİ​

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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