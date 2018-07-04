Yol Durumu
  1. Soğan yaktı
  2. Emekliye rekor zam

Memura en az 3 bin 133 lira

Milyonlarca memur ve emeklinin yüzü güldü. farkıyla en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi

Memura en az 3 bin 133 lira
Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisine Temmuz ayında yüzde 3.5 + 5.17, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17 artış yansıtılacak. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.

FARKLAR YATACAK
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5.69 artış yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörüldüğü bildirildi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9.17 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük maaş memurda 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, memur emeklisinde bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."


Etiketler: ,
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar