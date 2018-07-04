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İmar Barışı'nda 5 il önde

’nda başvuru sayısı 1.8 milyonu buldu. ’da 330 bin, ’de 172 bin müracaat yapıldı. ise barışa ilgisiz

İmar Barışında 5 il önde
İmar Barışı'na başvuru sürecinde bir aylık veriler ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği barış için başvurular 8 Haziran'da başlamıştı. En çok başvuru yapılan illerin başında geldi. Şehirde şu ana kadar 330 bin başvuru yapıldı. İstanbul'u 172 bin başvuru ile İzmir takip ederken, Konya ise 133 bin başvuruyla vatandaşın için yoğun ilgi gösterdiği ilk 3 şehir arasında. ve 'de yapılan müraacatlar ise sırasıyla 88 bin ile 87 bin 500'e dayandı. 'da ise İmar Barışı'na ilgi yok.

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?
E-devlet şifresi
Geçerli bir cep telefonu numarası
Geçerli bir e-posta adresi
Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri
Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare)
Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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