Emeklilerin beklediği haber geldi. TÜİK'in son dakika açıkladığı verilere göre emeklilere zam oranları da belli oldu. Emeklilere son dakika zam müjdesi! Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu! Emekli zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zammı geldi. TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
Etiketler: TÜİK , enflasyon , emekli zam
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