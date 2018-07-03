



Emeklilerin beklediği haber geldi. TÜİK'in son dakika açıkladığı verilere göre emeklilere zam oranları da belli oldu. Emeklilere son dakika zam müjdesi! Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...