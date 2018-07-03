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  1. Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu! mı ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zammı geldi. , haziran ayı rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? mı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...



Emeklilerin beklediği haber geldi. TÜİK'in son dakika açıkladığı verilere göre emeklilere zam oranları da belli oldu. Emeklilere son dakika zam müjdesi! Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 10:07
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