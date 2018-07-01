Taşerona ikinci kadro

Kamu kurumları ve belediyelerde bulunan bir milyondan fazla taşeron işçiyi geçtiğimiz aylarda kadroya alan Hükümet ikinci müjdesini KİT çalışanlarına verdi. KİT'lerdeki personel de kamu işçisi olarak kadroya alınacak. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk düzenlemeden yararlanamayan KİT çalışanları uzun süredir kendilerine verilecek bu müjdeyi bekliyorlardı.
İŞTE ŞARTLAR
● KİT'lerde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında iş yapan şirketlerin personeli olmak
● 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olmak.
● Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturmalarının yapılmış olması.
● Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak.
● Emekli olmamak.
● Yapılacak sınavda başarılı olmak.
İŞTE ŞARTLAR
● KİT'lerde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında iş yapan şirketlerin personeli olmak
● 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olmak.
● Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturmalarının yapılmış olması.
● Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak.
● Emekli olmamak.
● Yapılacak sınavda başarılı olmak.
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