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verilerine göre, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

Ekonomide sevindiren gelişme

çılar Meclisi () verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

TİM tarafından, bu yılın haziran ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 10:17
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