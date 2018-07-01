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ya düzenlemesı

Sigaraya vergi düzenlemesı
Hükümet alınan lerde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre dan alınan nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırıldı. Yeni düzenleme ile sadece paketi 7.5 liraya satılan sigaralara 1 lira civarında zam geldi. Yeni düzenlemenin bütçeye maliyetinin 150 milyon lira civarında olduğunu söyledi.
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