Sigaraya vergi düzenlemesı

Hükümet sigaradan alınan vergilerde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigaradan alınan nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırıldı. Yeni düzenleme ile sadece paketi 7.5 liraya satılan sigaralara 1 lira civarında zam geldi. Yeni düzenlemenin bütçeye maliyetinin 150 milyon lira civarında olduğunu söyledi.
Etiketler: Resmi Gazete , bakan kurulu , sigaradan , vergi , Sigara
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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