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lerı arttı

Kredi kartı faizlerı arttı
Tüketici kartlarına uygulanan oranlarında artışa gidildi. Bugünden itibaren 3 ay geçerli olacak Merkez Bankası'nın tebliğine göre Türk lirası cinsinden işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.
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