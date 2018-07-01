Tüketici kartlarına uygulanan faiz oranlarında artışa gidildi. Bugünden itibaren 3 ay geçerli olacak Merkez Bankası'nın tebliğine göre Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.
Kredi kartı faizlerı arttı
Etiketler: faiz , kredi kartı
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.