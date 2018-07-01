Dükkanı kapattık koltuğu alın

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, "İhracatımızın daha çok artması lazım. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek." dedi. Yıldırım, TİM'de görev devir teslim olacağını hatırlatarak, adaylara "Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra 'Ne yapacağız?' diye düşünürsünüz. Kaybeden 1 gün üzülür, ondan sonra 'Allah, dünya varmış.' der. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" dedi.
NOTLAR..
● Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tablo hediye etti.
● 2017 Yılı Türkiye İhracat Şampiyonları" ödülleri, Başbakan Yıldırım ve Bakan Zeybekçi tarafından takdim edildi.
● Genel Kurula, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.
BAŞKAN GÜLLE
TİM'İN yeni başkanı İsmail Gülle oldu. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Yapılan seçimde İsmail Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı. 1960 Sivas doğumlu Gülle, İTHİB Başkanlığını yürütüyordu.
NOTLAR..
● Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tablo hediye etti.
● 2017 Yılı Türkiye İhracat Şampiyonları" ödülleri, Başbakan Yıldırım ve Bakan Zeybekçi tarafından takdim edildi.
● Genel Kurula, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.
BAŞKAN GÜLLE
TİM'İN yeni başkanı İsmail Gülle oldu. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Yapılan seçimde İsmail Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı. 1960 Sivas doğumlu Gülle, İTHİB Başkanlığını yürütüyordu.
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