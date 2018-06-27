Yeni emekliye ikramiye

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin yüzü bayram ikramiyesi ile güldü. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ilk bayram ikramiyelerini bu ay Ramazan Bayramı öncesi aldı. Bir ikramiye ödemesi de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Emeklilerin hesabına Ağustos'ta biner lira ikramiye daha yatırılacak. Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor. Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. İlk ikramiye 7-8 Haziran'da ödendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, daha çok kişinin ikramiyeden yararlanması için, emeklilik başvurusu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyen kişilerin işlemlerini hızla tamamladı.
17 AĞUSTOS SINIR
100 bin yeni emekli böylece Ramazan Bayramı öncesinde bin liralık ikramiyeyi aldı. Bu kişiler bundan sonra ödenecek ikramiyeleri de alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra, ancak Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeden önce emekli aylığı bağlananlar ise bu yaz bin lira ek ödemeden yararlanacak. Yani 7 Haziran'dan sonra, 17 Ağustos'a kadar emekli aylığı bağlananlar, önümüzdeki Kurban
GÖZLER 3 TEMMUZ'DA
MEMURLARIN, emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Zam oranı 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Memurlar ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı, ilk 6 aylık TÜFE'nin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon tahmin edildiği gibi yüzde 7.27 çıkarsa, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.27 fark yansıtılacak.
17 AĞUSTOS SINIR
100 bin yeni emekli böylece Ramazan Bayramı öncesinde bin liralık ikramiyeyi aldı. Bu kişiler bundan sonra ödenecek ikramiyeleri de alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra, ancak Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeden önce emekli aylığı bağlananlar ise bu yaz bin lira ek ödemeden yararlanacak. Yani 7 Haziran'dan sonra, 17 Ağustos'a kadar emekli aylığı bağlananlar, önümüzdeki Kurban
GÖZLER 3 TEMMUZ'DA
MEMURLARIN, emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Zam oranı 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Memurlar ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı, ilk 6 aylık TÜFE'nin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon tahmin edildiği gibi yüzde 7.27 çıkarsa, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.27 fark yansıtılacak.
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