Bedelli 20 bin TL

AK Parti'nin seçimlerdeki vaatlerinde biri olan bedelli askerliğe ilişkin geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Buna göre bedellide yaş 26, ücret ise 20 bin lira olacak. Bedellide taksit yapılması ise düşünülmüyor. Bedelli askerlik yapanlar son iki düzenlemede olduğu gibi sadece para ödeyecek, silahaltına alınmayacak. Bedelli askerlik için yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun için yeni yasama dönemi beklenecek. 1 Ekim'de Meclis çalışmalarına başlayacak. Yeni Meclis'in ilk işlerinden biri bedelli askerliği çıkarmak olacak. Bugüne kadar 10 kere bedelli askerlik çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992 ve 1999'da Marmara depremi sonrası bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. 12 yıl aradan sonra 2011'de çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 30 bin lira veren 70 bin 120 kişi faydalandı. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlandı. Son olarak 2014 yılında bedelli askerlik uygulaması çıkarıldı. 203 bin kişi bedelli askerlik hakkından faydalandı. 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
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