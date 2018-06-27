27 Haziran'da dolar/TL güne yatay başladı. Seçim sonrası seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün yükselişe geçen dolar kuru sonrasında yönünü yeniden aşağı çevirmişti.
TL dolar karşısında dün yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.
Kurda yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiliyor.
Dün güne 4.66 civarında başlayan dolar/TL, 4.70 üzerine çıktıktan sonra 4.62'ye dek gerilemişti.
Kur sabah saatlerinde 4.62 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 5.38'den işlem gördü.
DOLAR NE KADAR?
Saat 11.45 itibariyle dolar 4,65'ten işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 11.45 itibariyle euro 5,41'den işlem görüyor.
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