Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin (şube müdürü) emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağı müjdesi, yaklaşık 1.5 milyon memurun ve memur emeklisinin gelirini artıracak. Yeni sistem söz konusu görevlerdeki mevcut çalışanların emeklilik maaşını ve ikramiyelerini artıracak. Artıştan bu görevlerden daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi ise fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllık öğretmen, din görevlisi hemşire ve idarecilerin emekli maaşı 533 lira, ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek.
Maaşlara gösterge artışı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , maaş , maaş göstergesi , polis maaş , memur maaşı
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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