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Kartla harcadık

Kartla harcadık
Bankalararası Kart Merkezi Ramazan Bayramı verilerini açıkladı. Buna göre, 16 Mayıs- 13 Haziran döneminde kartlarla toplam 64.8 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 55.3 milyar lira olan tutar, bu yıl yüzde 17 artış gösterdi. Arefe gününde bankalararası kartlı işlem trafiğinde 13.9 milyon adetle tarihi zirve görüldü.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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