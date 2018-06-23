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180 ülkeden misafir geliyor

180 ülkeden misafir geliyor
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi 'dan Rusya'ya, Cezayir'den Fas'a, 'den , , , ve Japonya'ya kadar 180 ülkeden yaklaşık 7.8 milyon kişi ziyaret etti. En fazla ziyaretçinin geldiği ülkelere bakıldığında ilk sırayı 858 bin 17 kişi ile İran aldı. Bu ülkeyi 671 bin 665 kişi ile Almanya, 651 bin 228 kişi ile , 579 bin 644 kişi ile , 524 bin 369 kişi ile de Rusya takip etti.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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