Varlık barışına ilişkin hazırlanan genel tebliğ taslağına göre 31 Temmuz'a kadar yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirildiğine ilişkin belgelerin banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca vergi dairesine bir beyanda bulunulmayacak. Varlık barışına başvuru için son süre 30 Kasım 2018. 31 Temmuz'dan sonra yurtdışındaki varlıklarını getirenler yüzde 2 vergi ödemek zorunda kalacaklar.