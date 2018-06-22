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nda son tarih belli oldu! Varlık barışı başvuru süresi ne zaman bitiyor?

Hükümetin açıkladığı müjde paketinin içerisinde yer alan nda son başvuru tarihi belli oldu. Varlık barışında 31 Temmuz tarihine kadar yurtdışındaki para, altın ya da dövizini getirenler vergi ödemeyecekler.

na ilişkin hazırlanan genel tebliğ taslağına göre 31 Temmuz'a kadar yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirildiğine ilişkin belgelerin banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca vergi dairesine bir beyanda bulunulmayacak. Varlık barışına başvuru için son süre 30 Kasım 2018. 31 Temmuz'dan sonra yurtdışındaki varlıklarını getirenler yüzde 2 vergi ödemek zorunda kalacaklar.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 07:59
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